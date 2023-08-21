2023-08-21T19:13:10+03:00
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2023-08-21T19:13:10+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230821/841532856.html
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 93,66 рубля
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Рубль по итогам торгов понедельника поднялся к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 93,66 рубля и 12,80 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 21.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника поднялся к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 93,66 рубля и 12,80 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 10 копеек, до 93,66 рубля, юаня — на 3 копейки, до 12,80 рубля, евро – не изменился и составил 101,91 рубля.