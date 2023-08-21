МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника поднялся к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 93,66 рубля и 12,80 рубля, следует из данных Московской биржи. Цены на золото держатся около пятимесячного минимума

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 10 копеек, до 93,66 рубля, юаня — на 3 копейки, до 12,80 рубля, евро – не изменился и составил 101,91 рубля.