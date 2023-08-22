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2023
https://1prime.ru/Forex/20230822/841535741.html
Курс доллара на Московской бирже снижается до 93,61 рубля
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Курс рубля в начале торгов вторника растет к доллару, мало меняется к юаню и снижается к евро: американская валюта дешевеет до 93,61 рубля, китайская торгуется на уровне 12,8... ПРАЙМ, 22.08.2023
новости, валюта, рынки, экономика, торги, валюта, мосбиржа, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника растет к доллару, мало меняется к юаню и снижается к евро: американская валюта дешевеет до 93,61 рубля, китайская торгуется на уровне 12,8 рубля, европейская дорожает до 102,33 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижается на 5 копеек — до 93,61 рубля, юаня — остается около уровня предыдущего закрытия в 12,8 рубля, евро — растет на 42 копейки, до 102,33 рубля.