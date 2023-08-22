МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника растет к доллару, мало меняется к юаню и снижается к евро: американская валюта дешевеет до 93,61 рубля, китайская торгуется на уровне 12,8 рубля, европейская дорожает до 102,33 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль смог немного укрепиться в начале недели

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижается на 5 копеек — до 93,61 рубля, юаня — остается около уровня предыдущего закрытия в 12,8 рубля, евро — растет на 42 копейки, до 102,33 рубля.