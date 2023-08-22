МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром снижается по отношению к евро, американская валюта демонстрирует удешевление вторую подряд торговую сессию, свидетельствуют данные торгов. Новый поворот: сколько будет стоить доллар на следующей неделе

По состоянию на 8.37 мск курс евро к доллару рос до 1,0909 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0891 доллара, курс доллара к иене снижался до 145,98 иены за доллар со 146,17 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 103,19 пункта.

Евро продолжает укрепляться по отношению к американской валюте после пяти недель снижения. Валютные инвесторы продолжают оценивать возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. В связи с этим особое внимание на этой неделе будет обращено на выступление председателя регулятора Джерома Пауэлла.

Следующее заседание регулятора пройдет 19-20 сентября. По данным CME Group, по его итогам почти 85% аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5%.

Во вторник трейдеры ожидают данные по рынку недвижимости США. Согласно прогнозам, продажи жилья в США на вторичном рынке снизились до 4,15 миллиона в июле по сравнению с 4,16 миллиона в июне.