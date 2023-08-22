МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Новый банк развития БРИКС (НБР) планирует начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии в рамках плана по снижению зависимости от доллара США, заявила глава банка бывшая президент Бразилии Дилма Роуссефф. В "Эксперте РА" оценили эффективность создания единой валюты БРИКС

Как пишет газета Financial Times, которое взяла у нее интервью, созданный странами БРИКС НБР, "планирует начать кредитование в южноафриканской и бразильской валютах в рамках плана по снижению зависимости от доллара и продвижению более многополярной международной финансовой системы".

"Наша цель заключается в том, чтобы достичь показателя около 30% от всего, что мы даем в кредит… в местной валюте", — заявила она и добавила, что банк выпустит долговые обязательства в рандах для кредитования в ЮАР и сделает "то же самое в Бразилии с реалами". "Мы попытаемся либо провести валютный своп, либо выпуск долговых ценных бумаг. А также в рупиях", — добавила Роуссефф.

Как отмечает Financial Times, банк уже кредитует в юанях.

Глава НБР пояснила, что местные валюты являются альтернативой не доллару, а альтернативой системе, которая до сих пор была однополярной.

"Местные валюты не являются альтернативой доллару… Они являются альтернативой системе. До сих пор эта система была однополярной… она будем заменена более многополярной системой", — сказала она и отметила, что кредитование в местной валюте позволит заемщикам избегать валютных рисков и колебаний процентных ставок в США. Эксперт усомнился в том, что страны БРИКС вскоре уйдут от доллара

РАСШИРЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В НБР

По ее словам Роуссефф, банк "рассматривает заявки на членство примерно из 15 стран и, вероятно, одобрит прием четырех или пяти".

При этом отмечается, что Роуссефф отказалась назвать эти страны, но отметила, что приоритетом для НБР является диверсификация своего географического представительства.

ПЛАНЫ ПО КРЕДИТОВАНИЮ

Роуссефф рассказала изданию, что НБР намерен предоставить кредиты на сумму от 8 до 10 миллиардов долларов США в 2023 году.

Как отмечает газета, за годы работы НБР предоставил 33 миллиарда долларов на проекты в области инфраструктуры и устойчивого развития.

При этом глава банка отметила, что он уважает политику каждой страны, пытается отличаться от Всемирного банка и МВФ, не устанавливая списки политических условий для предоставления кредитов. Песков заявил о дедолларизации мировой экономики

"Мы отвергаем любые виды условий", — заявила Роуссефф.

"Часто кредит предоставляется при условии проведения определенной политики. Мы так не делаем. Мы уважаем политику каждой страны", — добавила она.

Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.