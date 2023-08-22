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2023
https://1prime.ru/Forex/20230822/841537996.html
Рубль немного снижается в ходе торгов
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Курс рубля снижается после слабой динамики в начале торгов: доллар торгуется выше 94 рублей, юань – в районе 12,9 рубля, евро – недалеко от 103 рублей, следует из данных... ПРАЙМ, 22.08.2023
валюта, рынки, новости, россия, валюта, доллар, мосбиржа, евро, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Курс рубля снижается после слабой динамики в начале торгов: доллар торгуется выше 94 рублей, юань – в районе 12,9 рубля, евро – недалеко от 103 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.48 мск растет на 51 копейку — до 94,16 рубля, юань — на 10 копеек, до 12,9 рубля, евро — на 1,06 рубля — до 102,97 рубля.
В ходе торгов понедельника доллар находился в диапазоне 93,5-94,26 рубля, юань – в пределах 12,8-12,9 рубля, евро – в районе 102,23-103,08 рубля.
Рубль пока не возвращается к устойчивому укреплению, но должны активизироваться экспортеры, считает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".
"Сегодня ждем консолидацию на рынке ОФЗ на фоне объявления аукционов Минфина и ожидания инвесторами сигналов по формированию тренда на валютном рынке", — говорит Дмитрий Грицкевич из ПСБ.