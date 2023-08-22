МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Курс рубля снижается после слабой динамики в начале торгов: доллар торгуется выше 94 рублей, юань – в районе 12,9 рубля, евро – недалеко от 103 рублей, следует из данных Московской биржи. Доллар США снизился перед симпозиумом ФРС

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.48 мск растет на 51 копейку — до 94,16 рубля, юань — на 10 копеек, до 12,9 рубля, евро — на 1,06 рубля — до 102,97 рубля.

В ходе торгов понедельника доллар находился в диапазоне 93,5-94,26 рубля, юань – в пределах 12,8-12,9 рубля, евро – в районе 102,23-103,08 рубля.

Рубль пока не возвращается к устойчивому укреплению, но должны активизироваться экспортеры, считает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

"Сегодня ждем консолидацию на рынке ОФЗ на фоне объявления аукционов Минфина и ожидания инвесторами сигналов по формированию тренда на валютном рынке", — говорит Дмитрий Грицкевич из ПСБ.