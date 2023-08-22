МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Япония не предпримет валютной интервенции, пока пара доллар/иена не превысит 150 и не станет головной болью для премьер-министра Фумио Кисиды. Об этом во вторник заявил Ацуси Такеути, который был руководителем валютного подразделения Банка Японии, когда Токио проводил интервенции в 2010-2012 годах. Годовая инфляция в Японии в июле осталась на уровне 3,3 процента

Во вторник пара доллар/иена торговалась по 146,125, оставаясь около минимума за девять месяцев на уровне 146,565, достигнутом в четверг.

Когда пара доллар/иена пробила отметку 145, что спровоцировало интервенцию в прошлом году, то начали нарастать ожидания, что Токио вскоре выйдет на рынок, чтобы поддержать свою валюту.

"Обычно у властей нет какого-то конкретного уровня. Но такой ключевой порог, как 150, очень важен по политическим причинам, которые легко понять, — сказал Такеути.

Настроения общества имеют ключевое значение при интервенциях ввиду высокого внимания японских компаний и домохозяйств курсу валюты, сказал Такеути.

Однако обеспокоенность слабостью иены оказалась слабее, чем год назад, так как домохозяйства привыкают к растущим ценам, сказал он.

Преимущества слабой иены также становится более очевидной ввиду того, что Япония вновь открывает границы, что возрождает туризм и сферу услуг внутри страны, добавил он.

"Время для проведения интервенции в Японии всегда было крайне важным политическим решением. Сегодня именно премьер-министр принимает это решение", — сказал Такеути в интервью Reuters во вторник. В Японии назвали факторы роста российской экономики

"Неудовлетворенность слабостью иены не достигла масштабов, которые наблюдались в прошлом году, — сказал он. — Я не думаю, что Кисида испытывает такое сильное давление, чтобы отреагировать".

Однако власти могут прибегнуть к интервенции, если падение иены ускорится и пара доллар/иена совершит прорыв выше 150, считает он.

Прежде чем выйти на рынок власти, вероятно, проведут вербальную интервенцию, чтобы выиграть время в надежде на то, что рынок сам скорректирует свою позицию, сказал Такеути.

"Даже если интервенция не является неизбежной, власти не захотят показать, что им безразлична ситуация на рынке".

Резкие падения иены в прошлом году вызвали рост цен на импортное топливо и продукты питания, что повредило домохозяйствам, так как зарплата еще значительно не повысилась. Это побудило Токио провести интервенцию, чтобы поддержать иену.

Исторически Япония была сосредоточена на предупреждении резкого роста иены, который вредит экспортно-ориентированной экономике. В 2010-2012 годах Такеути принимал участие в нескольких интервенциях по продаже иены. Теперь он является научным сотрудником Ricoh Institute of Sustainability and Business.

По японским законам валютная политика находится в юрисдикции правительства. Банк Японии служит агентом Министерства финансов, которое принимает решение об интервенции.