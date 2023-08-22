ЙОХАННЕСБУРГ, 22 авг — ПРАЙМ. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил РИА Новости, что пока рано говорить о валюте БРИКС. БРИКС сосредоточится на обсуждении снижения зависимости от доллара

"Я думаю, что пока рано говорить о валюте БРИКС. Мы говорим о создании более широкой финансовой инклюзивности с точки зрения глобальных финансовых операций, глобальной финансовой торговли и того, как мы организуем наши платежи", — сказал Суклал.

Шерпа ЮАР в БРИКС отметил, что нужно углублять отношения с использованием местных валют.

"Страны не только БРИКС, но и глобального Юга, включая Африку, говорят, что нам нужно торговать… в местных валютах", — заявил Суклал.

Он подчеркнул, что странам не нужно зависеть от одной или двух мировых валют.

Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22-24 августа. Россию на встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, а президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в видеоформате. Ожидается, что основными темами на повестке лидеров станут вопросы расширения организации и перехода в расчетах на национальные валюты.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.