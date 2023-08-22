МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к основным мировым валютам, но немного растет к евро во вторник днем: рынки ожидают паузу в повышении ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в сентябре, свидетельствуют данные торгов. Медь дорожает в ожидании комментариев главы ФРС США

По состоянию на 13.59 мск курс евро к доллару снижался до 1,0886 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0891 доллара, курс доллара к иене опускался до 145,72 иены за доллар со 146,17 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 103,29 пункта.

Следующее заседание Федрезерва запланировано на 19-20 сентября. По данным CME Group, 86,5% аналитиков прогнозируют по его итогам сохранение учетной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5%. А по итогам года 36,3% экспертов допускают ставку уже на уровне 5,5-5,75%.

Больше информации о планах американского центробанка инвесторы надеются получить в пятницу, когда на симпозиуме в Джексон-Хоуле с комментариями выступит глава регулятора Джером Пауэлл.

"Глава ФРС Пауэлл может даже упомянуть, что нельзя полностью исключать дальнейшее повышение ставок", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс комментарий аналитика ACY Securities Клиффорда Беннетта (Clifford Bennett).

Рынки также ожидают позднее в ходе торгов статистику по недвижимости США. Согласно прогнозам, число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле уменьшилось на 0,2% по сравнению с показателем июня – до 4,15 миллиона.