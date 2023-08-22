МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник снижается к основным торгуемым валютам, несмотря на близость следующего понедельника — пика налогового периода августа, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Доллар дешевеет к основым валютам на ожиданиях вокруг политики ФРС США

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.55 мск растёт на 77 копеек (на 0,9%), до 94,43 рубля, евро – на 65 копеек (на 0,6%), до 102,56 рубля, юаня – на 10 копеек (на 0,8%), до 12,90 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Объем торгов юанями при этом составлял 118,1 миллиарда рублей, евро — 28,9 миллиарда, долларом — 83,1 миллиарда.

Курс российской валюты во вторник теряет позиции после роста предыдущих дней. При этом приближение пика налогового периода августа, приходящегося на 28-е, не толкает курс вверх, хотя к этой дате экспортеры по идее должны нарастить продажу валюты для уплаты рублей в бюджет.

"Налоговый период пока проходит по сценарию предыдущих двух месяцев: возможные дополнительные продажи иностранной валюты экспортерами лишь сдерживают рубль от очередной волны ослабления. К тому же объем таких операций должен был увеличиться в рамках договоренности экспортеров с властями, направленной на стабилизацию валютного рынка", — комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Российская валюта перестала активно укрепляться, доллар торгуется в узком диапазоне 92,5–95,5 рубля. Оптимизм от повышения ключевой процентной ставки похоже исчерпал себя", — добавляет София Кирсанова из УК "Первая". И рассчитывает, что в ближайшее время поддержку рублю могут оказать рост цен на нефть, а также российские экспортеры, которые все же нарастят продажу валютной выручки.

Впрочем, отсутствие видимого эффекта от возможной договоренности о продаже валюты экспортерами увеличивает вероятность ослабления рубля после прохождения пика налоговых платежей 28 августа, заключает Бабин.