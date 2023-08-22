МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара поднимается к евро и снижается к иене во вторник вечером, рынки оценивают макростатистику из США, продолжая ожидать монетарного ужесточения после паузы в повышении ставки Федрезерва в сентябре, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть колеблются на разнонаправленных факторах

По состоянию на 18.32 мск курс евро к доллару снижался до 1,0851 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0891 доллара, курс доллара к иене опускался до 145,8 иены за доллар со 146,17 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,28%, до 103,59 пункта.

Рынки обращают внимание на статистику по рынку недвижимости США. Число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле уменьшилось на 2,2% по сравнению с показателем июня, составив до 4,07 миллиона. Прогноз составлял 4,15 миллиона.

Внимание инвесторов также обращено к монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 19-20 сентября. По данным CME Group, 84,5% аналитиков прогнозируют по его итогам сохранение учетной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5%. А по итогам года 36,5% экспертов допускают ставку уже на уровне 5,5-5,75%.

Рынки ожидают получить больше информации от регулятора в пятницу, когда на симпозиуме в Джексон-Хоуле с комментариями выступит глава центробанка Джером Пауэлл. Председатель ФРС может дать больше комментариев по поводу состояния экономики, включая инфляцию и рынок труда США, а также о планах по ключевой ставке.