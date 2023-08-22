МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 94,3 рубля и 12,89 рубля, следует из данных Московской биржи.

Нефтяные вышки в Татарстане

Цены на нефть колеблются на разнонаправленных факторах

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 65 копеек, до 94,3 рубля, юаня — на 9 копеек, до 12,89 рубля, евро – на 46 копеек, до 102,37 рубля.