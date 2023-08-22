МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 94,3 рубля и 12,89 рубля, следует из данных Московской биржи. Цены на нефть колеблются на разнонаправленных факторах

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 65 копеек, до 94,3 рубля, юаня — на 9 копеек, до 12,89 рубля, евро – на 46 копеек, до 102,37 рубля.