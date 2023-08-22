2023-08-22T19:57:34+03:00
2023-08-22T19:57:34+03:00
2023-08-22T19:57:34+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230822/841546259.html
Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 94,3 рубля
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Рубль по итогам торгов вторника снизился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 94,3 рубля и 12,89 рубля, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 22.08.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, доллар, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 94,3 рубля и 12,89 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 65 копеек, до 94,3 рубля, юаня — на 9 копеек, до 12,89 рубля, евро – на 46 копеек, до 102,37 рубля.