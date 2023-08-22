БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг — ПРАЙМ. Создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные валюты, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Путин назвал дедолларизацию связей между членами БРИКС необратимой

"Я защищаю введение единицы расчета в торговли между странами БРИКС, которая не заменит наши национальные валюты", — сказал он, выступая на саммите БРИКС.

Лула да Силва уже неоднократно предлагал ввести на территории БРИКС альтернативную доллару валюту.

В конце марта заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков заявил, что страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты. По его мнению, эта валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей.