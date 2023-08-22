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Президент Бразилии отметил важность национальных валют в БРИКС
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Создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные валюты, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Я защищаю введение единицы расчета в торговли между... ПРАЙМ, 22.08.2023
валюта, рынки, экономика, новости, бразилия, брикс, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг — ПРАЙМ. Создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные валюты, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Я защищаю введение единицы расчета в торговли между странами БРИКС, которая не заменит наши национальные валюты", — сказал он, выступая на саммите БРИКС.
Лула да Силва уже неоднократно предлагал ввести на территории БРИКС альтернативную доллару валюту.
В конце марта заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков заявил, что страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты. По его мнению, эта валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей.