МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. Курс рубля в начале торгов среды растет к доллару и снижается к юаню: американская дешевеет до 94,18 рубля, китайская торгуется на уровне 12,91 рубля, с европейской валютой сделок пока нет, следует из данных Московской биржи. Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 94,3 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск снижается на 12 копеек, до 94,18 рубля, юаня — поднимается на 2 копейки, до 12,91 рубля. С евро сделок пока нет.