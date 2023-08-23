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2023
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Курс доллара снижается до 94,18 рубля
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МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. Курс рубля в начале торгов среды растет к доллару и снижается к юаню: американская дешевеет до 94,18 рубля, китайская торгуется на уровне 12,91 рубля, с... ПРАЙМ, 23.08.2023
новости, валюта, рынки, экономика, мировая экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. Курс рубля в начале торгов среды растет к доллару и снижается к юаню: американская дешевеет до 94,18 рубля, китайская торгуется на уровне 12,91 рубля, с европейской валютой сделок пока нет, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск снижается на 12 копеек, до 94,18 рубля, юаня — поднимается на 2 копейки, до 12,91 рубля. С евро сделок пока нет.