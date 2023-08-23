МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в среду утром перед публикацией данных о деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Вам и не снилось: куда теперь может улететь курс рубля

По состоянию на 8.00 мск курс евро к доллару растёт до 1,0861 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0844 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 145,64 иены за доллар со 145,88 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,08%, до 103,48 пункта.

Позднее в среду станет известна предварительная оценка композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны за август. Согласно прогнозам, показатель незначительно снизится — до 48,5 пункта с 48,6 пункта месяцем ранее. В том числе PMI в сфере услуг стран валютного блока, как ожидается, сократится до 50,5 пункта с 50,9 пункта в июле, промышленный – до 42,6 пункта с 42,7 пункта.

Также ожидается, что композитный PMI Германии, согласно предварительной оценке, в августе уменьшится до 48,3 пункта с 48,5 пункта в июле, Франции — вырастет до 47,5 пункта с 46,6 пункта.