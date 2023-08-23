МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. В среду юань немного укрепился против доллара США, после того как центральный банк Китая установил более низкий, чем ожидалось срединный курс. Инвесторы были малоактивны в ожидании запланированного на эту неделю выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Китай предложил укрепить сотрудничество бизнес-сообществ стран БРИКС

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1988 против 7,1992 во вторник. На континентальном рынке пара открылась на 7,2870, а на момент написания статьи торговалась по 7,2925.

"Центральный банк намерен при помощи фиксинга удерживать юань на текущем уровне, чтобы дать властям время на принятие мер поддержки роста экономики и проблемного сектора недвижимости", — сказал аналитик BNP Paribas Цзюй Ван.

"Сейчас Пекину важно как можно скорее приять эти меры", — добавил он.

С начала этого месяца юань потерял 2%, а с начала года — 5%, находясь под давлением кризиса в секторе недвижимости, на который приходится четверть экономики Китая.

Давление на юань усиливает слабость китайской экономики и разрыв между доходностью в США и в Китае, который на этой неделе достиг максимума за 16 лет. Россия и Китай актуализируют соглашение о поощрении и защите капвложений

В понедельник Народный банк Китая неожиданно для рынков оставил в силе ставку по пятилетним займам для первоклассных заемщиков, от которой рассчитывается стоимость ипотечных кредитов, а ставку по однолетним кредитам он понизил менее существенно, чем прогнозировали аналитики.

Пара доллар/оффшорный юань на момент написания статьи торговалась по 7.,2996.

Индекс доллара снизился до 103,506 от уровня закрытия вторника 103,563.

Инвесторы ждут новостей с симпозиума ФРС, который пройдет в Джексон-Хоул 24-26 августа. Ожидается, что на этом мероприятии выступит глава центрального банка Джером Пауэлл, в выступлении которого могут быть сигналы о перспективах денежно-кредитной политики.

После выхода оптимистичных экономических данных рынки ожидают, что центральный банк повысит ставки и будет некоторое время удерживать их на высоких уровнях.