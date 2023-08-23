МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары в среду отметились ростом, поскольку котировки сырьевых товаров демонстрировали некоторую устойчивость. Юань немного вырос к доллару после решения Народного банка Китая

Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи выросла на 0,4%, до 0,6447, однако вновь столкнулась с сопротивлением в районе 0,6450-60. Пара новозеландский доллар/доллар США поднялась до 0,5960, однако ей необходимо преодолеть отметку 0,5996, чтобы снизить риск возвращения к достигнутому недавно 9-месячному минимуму 0,5897.

Подъему австралийской валюты способствовало восстановление цен на железную руду, одну из крупнейших статей экспорта Австралии. На Даляньской бирже котировки руды достигли 2-летнего максимума после роста на протяжении девяти сессий подряд.

При этом обе валюты будут подвержены снижению, если председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в пятницу каким-либо образом проявит склонность к ужесточению денежно-кредитной политики в рамках своего выступления на симпозиуме центральных банков в Джексон-Хоул. Котировки гособлигаций Австралии и Новой Зеландии в этом случае тоже могут пострадать.

Новозеландские долговые бумаги особенно сильно упали в цене в последние недели, причем доходность 10-летних гособлигаций с середины июля выросла на 63 базисных пункта, до пика 5,185%. Доходность гособлигаций Австралии и США за это время поднялась примерно на 40 базисных пунктов. Курс евро к доллару растет перед выходом статистических данных

Масштаб распродажи новозеландских гособлигаций говорит о том, что инвесторы учитывают в котировках более высокую вероятность повышения ключевой ставки Резервного банка Новой Зеландии до 5,5% и не надеются на ее снижение в 2024 году.

Кроме того, Новой Зеландии необходимо финансировать дефицит текущего счета платежного баланса, тогда как экспорт страны лишь в один Китай в июле обвалился на 24,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, в основном за счет сокращения поставок молочной продукции.

В Новой Зеландии также наблюдаются проблемы с внутренним спросом. Опубликованные в среду данные показали падение реальных розничных продаж во 2-м квартале на 1,0% по сравнению с предыдущим кварталом при прогнозируемом снижении примерно на 0,4%.

"Финансовое давление продолжает приводить к падению покупательской способности домохозяйств, и общие потребительские расходы падают, несмотря на крайне сильный рост населения и восстановление активности в туристическом секторе, — отметил Дэвид Гиббс, старший экономист Westpac. — К сожалению для домохозяйств, РБНЗ четко дал понять, что процентные ставки, вероятно, будут еще долго оставаться на текущем уровне или выше".

При этом Резервный банк Австралии демонстрирует меньше склонности к дальнейшему ужесточению политики, намекая, что ставки уже достаточно высоки для обуздания инфляции.

Австралия имеет большой профицит текущего счета платежного баланса, и показатели экспорта в Китай остаются достаточно сильными ввиду устойчивого спроса на железную руду и уголь.