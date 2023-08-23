МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Курс рубля мало меняется относительно американской и китайской валют, но растет к евро: доллар торгуется у отметки в 94,3 рубля, юань — в районе 12,9 рубля, евро снижается до 102,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет в начале торгового дня

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.45 мск растет на 3 копейки — до 94,33 рубля, юань — на 3 копейки, до 12,92 рубля, евро снижается на 17 копеек — до 102,2 рубля.

В ходе торгов среды доллар находился в диапазоне 94,1 — почти 95 рублей, юань — в пределах 12,89 — почти 13 рублей, евро — в районе 102-103 рублей.

"В отсутствие активизации экспортеров волатильность на валютном рынке может остаться невысокой, а курс доллара попытается инерционно тяготеть к плавному росту в рамках диапазона 93-95 рублей. Ввиду приближения пика налоговых выплат (28 августа) по-прежнему рассчитываем на увеличение предложения валют со стороны крупных игроков и уход доллара в ближайшие дни ниже, в диапазон 90-93 рублей, выглядящий целевым в рамках текущего движения", — говорит Евгений Локтюхов из ПСБ.