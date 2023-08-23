МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в среду днем перешла к снижению после выхода слабых данных о деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Вам и не снилось: куда теперь может улететь курс рубля

По состоянию на 12.37 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,0816 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0844 доллара, утром показатель рос. Курс доллара к иене опускался до 145,47 иены за доллар со 145,88 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,27%, до 103,85 пункта.

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе сократился до трехлетнего минимума в 47 пунктов с 48,6 пункта в июле. Прогноз составлял 48,5 пункта. PMI услуг также снизился хуже ожиданий, до 48,3 пункта, а промышленный — неожиданно вырос, составив 43,7 пункта. Все три значения оказались ниже 50 пунктов, что указывает на спад экономической активности.

Композитные PMI и PMI услуг Германии и Франции также оказались хуже прогнозов, но промышленные индексы для обеих экономик выросли и стали лучше ожиданий. Тем не менее, все шесть индексов PMI также оказались ниже 50 пунктов, а индекс промышленности Германии — ниже 40 пунктов.

Позднее в ходе торгов ожидается статистика по продажам новостроек в США в июле. Эксперты полагают, что показатель вырос до 705 тысяч с 697 тысяч в июне. В четверг будут опубликованы данные о первичных заявках на пособие по безработице в США за неделю по 19 августа, а в пятницу внимание будет приковано к заявлениям Федеральной резервной системы (ФРС) США. Председатель регулятора Джером Пауэлл выступит в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле, рынки ожидают подсказки по монетарной политике.