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2023
https://1prime.ru/Forex/20230823/841552916.html
Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах
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Президент России Владимир Путин призвал страны БРИКС увеличивать расчеты в национальных валютах и межбанковскую кооперацию Новость дополняется ПРАЙМ, 23.08.2023
валюта, рынки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Президент России Владимир Путин призвал страны БРИКС увеличивать расчеты в национальных валютах и межбанковскую кооперацию
Новость дополняется