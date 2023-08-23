МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Создание валюты для членов БРИКС снизит уязвимость объединения, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Президент ЮАР сообщил, сколько составил торговый оборот между членами БРИКС

"Создание общей действительной единицы (валюты) для наших торговых переводов и инвестиций для стран БРИКС увеличит количество наших вариантов оплаты и снизит нашу уязвимость", — отметил он в ходе открытой пленарной сессии БРИКС.

Накануне в ЮАР открылся трехдневный саммит БРИКС — лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики вместе с представителями десятков стран обсуждают вопрос о расширении группы и принятии в ее ряды новых членов.