МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Создание валюты для членов БРИКС снизит уязвимость объединения, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. 

1-е заседание шерп/су-шерп стран БРИКС. День третий

Президент ЮАР сообщил, сколько составил торговый оборот между членами БРИКС

"Создание общей действительной единицы (валюты) для наших торговых переводов и инвестиций для стран БРИКС увеличит количество наших вариантов оплаты и снизит нашу уязвимость", — отметил он в ходе открытой пленарной сессии БРИКС.

Накануне в ЮАР открылся трехдневный саммит БРИКС — лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики вместе с представителями десятков стран обсуждают вопрос о расширении группы и принятии в ее ряды новых членов.