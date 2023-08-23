2023-08-23T13:38:15+03:00
2023-08-23T13:38:15+03:00
2023-08-23T13:38:15+03:00
2023
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Президент Бразилии рассказал о важности создания валюты БРИКС
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Создание валюты для членов БРИКС снизит уязвимость объединения, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Создание общей действительной единицы (валюты) для наших... ПРАЙМ, 23.08.2023
валюта, рынки, новости, россия, индия, китай, бразилия, юар, брикс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Создание валюты для членов БРИКС снизит уязвимость объединения, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Создание общей действительной единицы (валюты) для наших торговых переводов и инвестиций для стран БРИКС увеличит количество наших вариантов оплаты и снизит нашу уязвимость", — отметил он в ходе открытой пленарной сессии БРИКС.
Накануне в ЮАР открылся трехдневный саммит БРИКС — лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики вместе с представителями десятков стран обсуждают вопрос о расширении группы и принятии в ее ряды новых членов.