Рубль немного растет в поисках равновесия после скачка волатильности
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в среду днем немного прибавляет, стабилизируясь в поисках равновесного уровня после скачка волатильности на прошлой неделе и инерционных колебаний в начале текущей, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.55 мск снижался на 18 копеек, до 94,12 рубля, евро — на 60 копеек, до 101,77 рубля, юаня — на 1 копейку, до 12,88 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Объем торгов юанями при этом составлял 107,3 миллиарда рублей против 33,4 миллиарда по евро и 70,1 миллиарда по доллару.
Доллар при этом снижался к рублю на 0,3%, юань — в пределах 0,05%, евро — на 0,6%.
Рублевая цена нефти составила около 5,64 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.
РУБЛЬ ИЩЕТ БАЛАНС
Курс российской валюты в среду днем переходит от снижения к небольшому росту в поисках равновесного уровня после скачка волатильности на прошлой неделе.
"Последние несколько дней на валютном рынке не отличались знаковыми событиями… после достижения локальных максимумов на прошлой неделе. Мы связываем текущие курсовые движения скорее с ожиданиями участниками объемных продаж со стороны экспортеров в последнюю неделю августа, нежели с фундаментальными факторами. Можно сказать, что и повышение ключевой ставки, и рассмотрение кабмином возможности ужесточения ограничений на движение капитала действительно "остудили" валютный рынок", — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.
Стоимость нефти к 15.55 мск снижалась на 1,4%, до 82,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) повышался на 0,4%, до 104 пунктов, оказывая, как и снижение нефти, давление на курс рубля.
ПРОГНОЗЫ
Вероятно, что в ближайшее время на рынке продолжится консолидация курсов рубля с попытками укрепления национальной валюты, рассчитывает Евгений Линчик из УК "Первая".
Сейчас пока рано говорить о том, что среднесрочный тренд на ослабление рубля сломан, сохраняющиеся высокие цены на российскую нефть и стабильность нефтегазовых доходов далеко не гарантированы в будущем, говорит Фетисов из Россельхозбанка.
"В случае активизации продаж со стороны экспортеров курс на краткосрочном горизонте может протестировать нижнюю границу диапазона 93,7 — 95,1 рубля за доллар. Юань при этом будет торговаться ближе к верхней границе диапазона 12,8-13,02 рубля", — оценивает он.
https://1prime.ru/Forex/20230823/841554826.html