МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в среду днем немного прибавляет, стабилизируясь в поисках равновесного уровня после скачка волатильности на прошлой неделе и инерционных колебаний в начале текущей, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций снижается без сильных позитивных драйверов

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.55 мск снижался на 18 копеек, до 94,12 рубля, евро — на 60 копеек, до 101,77 рубля, юаня — на 1 копейку, до 12,88 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 107,3 миллиарда рублей против 33,4 миллиарда по евро и 70,1 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю на 0,3%, юань — в пределах 0,05%, евро — на 0,6%.

Рублевая цена нефти составила около 5,64 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ИЩЕТ БАЛАНС

Курс российской валюты в среду днем переходит от снижения к небольшому росту в поисках равновесного уровня после скачка волатильности на прошлой неделе. Минфин и ЦБ смягчат порядок выплаты дивидендов иностранцам

"Последние несколько дней на валютном рынке не отличались знаковыми событиями… после достижения локальных максимумов на прошлой неделе. Мы связываем текущие курсовые движения скорее с ожиданиями участниками объемных продаж со стороны экспортеров в последнюю неделю августа, нежели с фундаментальными факторами. Можно сказать, что и повышение ключевой ставки, и рассмотрение кабмином возможности ужесточения ограничений на движение капитала действительно "остудили" валютный рынок", — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.

Стоимость нефти к 15.55 мск снижалась на 1,4%, до 82,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) повышался на 0,4%, до 104 пунктов, оказывая, как и снижение нефти, давление на курс рубля.

ПРОГНОЗЫ

Вероятно, что в ближайшее время на рынке продолжится консолидация курсов рубля с попытками укрепления национальной валюты, рассчитывает Евгений Линчик из УК "Первая".

Сейчас пока рано говорить о том, что среднесрочный тренд на ослабление рубля сломан, сохраняющиеся высокие цены на российскую нефть и стабильность нефтегазовых доходов далеко не гарантированы в будущем, говорит Фетисов из Россельхозбанка.

"В случае активизации продаж со стороны экспортеров курс на краткосрочном горизонте может протестировать нижнюю границу диапазона 93,7 — 95,1 рубля за доллар. Юань при этом будет торговаться ближе к верхней границе диапазона 12,8-13,02 рубля", — оценивает он.