МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Доллар в целом слабо меняется к мировым валютам, в том числе к евро, в среду вечером, инвесторы оценивают макростатистику по США и еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США за неделю снизились сильнее прогноза

По состоянию на 17.50 мск курс евро к доллару рос до 1,0851 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0844 доллара. Курс доллара к иене опускался до 144,7 иены за доллар со 145,88 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) оставался на уровне прошлого закрытия в 103,56 пункта.

Продажи новых домов в США в июле выросли на 4,4% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 714 тысяч, аналитики ожидали роста до 704 тысяч. А композитный индекс деловой активности (PMI) в США в августе, по предварительной оценке, снизился до 50,4 пункта с 52 пунктов в июле, ожидалось сохранение показателя.

Сдерживает стоимость евро негативная статистика по деловой активности еврозоны. Композитный PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе сократился до трехлетнего минимума в 47 пунктов с 48,6 пункта в июле. Прогноз составлял 48,5 пункта. PMI услуг при этом оказался хуже прогноза, а промышленный PMI — лучше ожиданий. Тем не менее, все три значения находятся ниже 50 пунктов, что указывает на спад экономической активности.

Внимание трейдеров сохраняется вокруг выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле, мероприятие запланировано на пятницу. Трейдеры рассчитывают получить дополнительную информацию о возможных действиях регулятора относительно ключевой ставки.