МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды поднялся к доллару и снизился к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 94,26 рубля и 12,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Золото дорожает на фоне падения доходности госбондов США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 4 копейки, до 94,26 руб, юаня — повысился на 1 копейку, до 12,90 рубля, евро – на 15 копеек, до 102,52 рубля.