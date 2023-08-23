2023-08-23T19:16:21+03:00
2023-08-23T19:16:21+03:00
2023-08-23T19:16:21+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230823/841556436.html
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 94,26 рубля
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Рубль по итогам торгов среды поднялся к доллару и снизился к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 94,26 рубля и 12,9 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 23.08.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, доллар, мосбиржа, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды поднялся к доллару и снизился к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 94,26 рубля и 12,9 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 4 копейки, до 94,26 руб, юаня — повысился на 1 копейку, до 12,90 рубля, евро – на 15 копеек, до 102,52 рубля.