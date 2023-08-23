МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ с 15 по 21 августа незначительно замедлилась — до 0,09% с 0,1% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,62%, свидетельствуют данные Росстата. Канада ввела санкции против 29 организаций в России

"За период с 15 по 21 августа 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,09%, с начала августа – 100,2%, с начала года – 103,62%", — говорится в материалах.

По данным статистического ведомства, на неделе с 15 по 21 августа снижение цен на плодоовощную продукцию продолжилось — в среднем они подешевели на 3,1% после снижения на 2,4% на прошлой неделе. В том числе капуста стала дешевле на 8,1%, лук – на 7,9%, картофель – на 6,1%, помидоры – на 6%, морковь – на 5,1%, свекла – на 3%, яблоки – 1,6%. В то же время цены на огурцы выросли на 3,3%, бананы – на 0,5%.

Кроме того, подешевели: мороженая рыба, молоко и сыры – на 0,2%, сливочное масло, творог, печенье, мука – на 0,1%.

Среди продуктов (за исключением овощей и фруктов) сильнее всего, как и неделей ранее, подорожали свинина и мясо кур — на 1,4%, а также подсолнечное масло — на 1%. Цены на сосиски и сардельки выросли на 0,7%, вареные колбасы – на 0,5%, яйца, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания и соль – на 0,4%, гречку, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,3%, говядину, баранину, сахар, чай, макаронные изделия и рис – на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы для детского питания, маргарин, хлеб, вермишель, пшено – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали стиральные порошки — на 0,5%, туалетное мыло — на 0,3%, хозяйственное мыло — на 0,2%, сухие корма для домашних животных, туалетная бумага и гигиенические прокладки — на 0,1%. Одновременно с этим цены на пеленки для новорожденных снизились на 0,2%, детские подгузники – на 0,1%. Росстат также зафиксировал рост цен на детские спортивные костюмы – на 0,4%, детские кроссовки подорожали на 0,3%.

Телевизоры на отчетной неделе выросли в цене на 0,8%, смартфоны — на 0,6%, а электропылесосы подешевели — на 0,7%. Стоимость нового отечественного автомобиля за период с 15 по 21 августа выросла на 0,5%, иностранного — на 0,3%. Бензин подорожал на 0,6%, дизельное топливо – на 1,3%.

На неделе с 15 по 21 августа зафиксирован рост цен на многие лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. Так, аллохол вырос в цене на 0,7%, валидол и корвалол — на 0,5%. Цены на мазь "Левомеколь" и противовирусный препарат "Эргоферон" напротив снизились — на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 0,7%.