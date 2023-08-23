МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Рубль в среду мало изменился к основным торгуемым валютам, находясь в поиске равновесного уровня после скачка волатильности на прошлой неделе и инерционных колебаний в начале текущей, следует из данных торгов. Российский рынок акций снизился в рамках коррекции

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 4 копейки, до 94,26 руб, юаня — повысился на 1 копейку, до 12,9 рубля, евро – на 15 копеек, до 102,52 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 141,5 миллиарда рублей против 41,3 миллиарда по евро и 89,8 миллиарда по доллару.

Доллар за день снизился к рублю на 0,05%, евро поднялся на 0,15%, юань – на 0,11%.

РУБЛЬ ИЩЕТ БАЛАНС

Курс российской валюты в среду днем переходит от снижения к небольшому росту и обратно в поисках равновесного уровня после скачка волатильности на прошлой неделе. В итоге рубль мало и разнонаправленно изменился к основным валютам.

"Российская валюта по итогу дня показала нейтральную динамику. На рубль негативно влияли снижающиеся цены на нефть. С другой стороны, рубль поддерживает приближающийся пик налогового периода, когда экспортеры реализуют часть выручки для погашения налоговых обязательств", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".

Стоимость нефти к 20.38 мск снижалась на 0,4%, до 83,7 доллара за баррель сорта Brent.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,2% до 103,4 пункта, отчасти компенсируя негатив от снижения нефти для рубля.

ПРОГНОЗЫ

Ориентиры для курсов иностранных валют на предстоящую сессию: 93–95 рублей за доллар, 101–103 рубля за евро и 12,5–13,1 рубля за юань, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Прогноз по курсу доллара до конца текущей недели – 92-95 рублей, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Ближе к пику налогового периода, который придется на 28 августа, поддержка рубля со стороны этого фактора может стать более ощутимой. Также мы не исключаем, что в улучшение рублевых позиций с временным лагом начинает транслироваться подъем цен на нефть, начавшийся под занавес июля", — говорит он.

"Укрепление рубля может фундаментально сдерживаться сильным внутренним спросом на иностранные валюты, а локально – слабостью рынка рублевого долга, а также усилением самого доллара к остальным валютам на форексе", — добавляет Буйволов.