Экономист Макэр: господство доллара заканчивается, он останется одной из валют
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Дедолларизация набирает обороты, но речь применительно к этому процессу идет о конце господства американской валюты, а не о полном избавлении от нее, заявила экономист Камилла Макэр в интервью французскому изданию Le Point.
По ее словам, доллар останется важной частью финансовых процессов, однако будет функционировать не в качестве валюты-гегемона, а наряду с другими валютами.
Так, создание единой валюты обсуждает БРИКС, но это может быть затруднено из-за разногласий между странами группы.
Макэр уточнила, что под сомнение ставится именно гегемония доллара, геополитическая уязвимость, которую она вызывает, а не его эффективность. Поэтому многие хотят ослабить эту сильную зависимость, а не полностью освободиться от американской валюты.
Она также указала на то, что снижение доли доллара в валютных запасах произошло в пользу не одной валюты, а нескольких — таких, как юань, иена, евро, канадский доллар, фунт стерлингов.
Как отметила экономист, юань — реальная незападная резервная валюта обладает при этом множеством недостатков, главным образом из-за того, что контроль за движением капитала затрудняет доступ к китайской денежной единице.
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