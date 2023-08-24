МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. В четверг юань укрепился против доллара США, после того как центральный банк Китая опять установил более низкий, чем ожидали рынки, срединный курс. В то же время на оффшорном рынке наблюдалось кратковременное резкое сокращение ликвидности. В Китае назревает дефолт, от которого вздрогнет весь мир

На момент написания статьи пара доллар/юань торговалась на континентальном рынке по 7,2709. Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1886 против 7,1988 в среду.

Фиксинг четверга стал минимальным с 15 августа и был ниже прогноза опрошенных Reuters аналитиков, которые ожидали, что он будет установлена на уровне 7,2791.

"Устанавливая более низкий срединный курс, центральный банк пытается ограничить рост пары доллар/юань уровнем 7,33", — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.

По словам трейдеров, такая мера принимается уже несколько месяцев и демонстрирует недовольство Пекина постоянным ослаблением юаня.

"Власти обычно первоначально сигнализируют о своем недовольстве резким ослаблением юаня, устанавливая его более высокий срединный курс к доллару, а потом применяют макропруденциальные меры, сфокусированные на потоках капиталов, а если давление не спадает, начинают управлять ликвидностью", — говорят аналитики Goldman Sachs.

По словам трейдеров, в четверг внезапное кратковременное сокращение ликвидности на оффшорном рынке заставило инвесторов закрывать позиции на продажу юаня, потому что держать их стало слишком дорого. Недостаток ликвидности проявился в росте фьючерсов на юань с оплатой на следующий день. Пара доллар/оффшорный юань снизилась и на момент написания статьи торговалась по 7,2745 против уровня закрытия среды 7,2865.

"Нехватка ликвидности ощущалась недолго, но инвесторы опасаются повторения ситуации", — сказал трейдер одного из иностранных банков.

Ранее на этой неделе, когда юань находился под давлением, источники сообщили Reuters, что крупные государственные банки Китая активно скупали его.