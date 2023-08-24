МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс рубля снижается в четверг: юань уже поднимался выше 13 рублей впервые с 17 августа, доллар торгуется у отметки 94,7 рубля, евро — около 102,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Вам и не снилось: куда теперь может улететь курс рубля

Курс юаня расчетами "завтра" на 9.36 мск растет на 9 копеек — до 12,99 рубля и уже поднимался чуть выше 13 рублей, доллар повышается на 43 копейки — до 94,69 рубля, евро — на 33 копейки, до 102,85 рубля.