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2023
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Курс юаня на Московской бирже поднялся выше 13 рублей
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Курс рубля снижается в четверг: юань уже поднимался выше 13 рублей впервые с 17 августа, доллар торгуется у отметки 94,7 рубля, евро — около 102,9 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 24.08.2023
валюта, рынки, новости, московская биржа, курс рубля, курс юаня
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс рубля снижается в четверг: юань уже поднимался выше 13 рублей впервые с 17 августа, доллар торгуется у отметки 94,7 рубля, евро — около 102,9 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 9.36 мск растет на 9 копеек — до 12,99 рубля и уже поднимался чуть выше 13 рублей, доллар повышается на 43 копейки — до 94,69 рубля, евро — на 33 копейки, до 102,85 рубля.