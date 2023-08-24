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2023
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Настал момент для использования местных валют, заявили лидеры БРИКС
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Лидеры БРИКС считают, что настал момент для использования местных валют, альтернативных платежных систем, заявил в четверг президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Настал глобальный момент... ПРАЙМ, 24.08.2023
валюта, рынки, экономика, мировая экономика, новости, юар, брикс, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Лидеры БРИКС считают, что настал момент для использования местных валют, альтернативных платежных систем, заявил в четверг президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"Настал глобальный момент для использования местных валют, альтернативных финансовых процедур и альтернативных платежных систем", — сказал он на саммите БРИКС.
По словам Рамафосы, в БРИКС готовы искать возможности для улучшения стабильности, надежности и честности мировой финансовой архитектуры.
Кроме того, главы стран БРИКС поручили министрам финансов и главам центральных банков рассмотреть вопрос о местных валютах, финансовых инструментах и платформах.
Президент ЮАР отметил, что лидеры БРИКС доложат о результатах работы с валютами и финансовыми инструментами к следующему саммиту союза.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия как председатель в БРИКС в следующем году намерена провести саммит объединения в октябре 2024 года в Казани.