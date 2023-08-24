МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Лидеры БРИКС считают, что настал момент для использования местных валют, альтернативных платежных систем, заявил в четверг президент ЮАР Сирил Рамафоса. Лидеры БРИКС выработали критерии для принятия новых членов

"Настал глобальный момент для использования местных валют, альтернативных финансовых процедур и альтернативных платежных систем", — сказал он на саммите БРИКС.

По словам Рамафосы, в БРИКС готовы искать возможности для улучшения стабильности, надежности и честности мировой финансовой архитектуры.

Кроме того, главы стран БРИКС поручили министрам финансов и главам центральных банков рассмотреть вопрос о местных валютах, финансовых инструментах и платформах.

Президент ЮАР отметил, что лидеры БРИКС доложат о результатах работы с валютами и финансовыми инструментами к следующему саммиту союза.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия как председатель в БРИКС в следующем году намерена провести саммит объединения в октябре 2024 года в Казани.