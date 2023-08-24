МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Вопрос единой расчетной валюты БРИКС очень сложный, но мы будем двигаться в этом направлении, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров на саммите БРИКС. Пятерка БРИКС утвердилась на мировой арене, заявил Путин

"Вопрос расчетной валюты единой — это сложный вопрос, но мы так или иначе будем двигаться по решению этих проблем", — сказал Путин на саммите БРИКС, выступая по видеосвязи.



