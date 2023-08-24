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2023-08-24T11:17:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230824/841560232.html
Вопрос о единой расчетной валюте БРИКС является сложным, заявил Путин
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Вопрос единой расчетной валюты БРИКС очень сложный, но мы будем двигаться в этом направлении, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров на саммите БРИКС. "Вопрос... ПРАЙМ, 24.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Вопрос единой расчетной валюты БРИКС очень сложный, но мы будем двигаться в этом направлении, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров на саммите БРИКС.
"Вопрос расчетной валюты единой — это сложный вопрос, но мы так или иначе будем двигаться по решению этих проблем", — сказал Путин на саммите БРИКС, выступая по видеосвязи.