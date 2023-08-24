МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает снижаться, однако отечественная валюта смогла отойти от утренних минимумов: юань снова ниже 13 рублей, доллар торгуется у отметки в 94,4 рубля, евро — около 102,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Вам и не снилось: куда теперь может улететь курс рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.00 мск растет на 14 копеек, до 94,4 рубля, юаня — поднимается на 4 копейки, до 12,94 рубля, евро — снижается на 8 копеек, до 102,44 рубля.

В ходе торгов среды доллар находился в диапазоне 94,25-94,99 рубля, юань – в пределах 12,93-13 рублей, евро – в районе 102,36-103,02 рубля.

"Полагаем, что сегодня волатильность и активность спекулятивного капитала на валютном рынке несколько возрастет, что заставляет нас несколько расширить диапазон вероятных колебаний курса доллара на сегодня, до 93-96 рублей. Учитывая приближение налоговых выплат (28 августа) по-прежнему склонны ждать увеличения предложения валют со стороны крупных игроков и ухода доллара в ближайшей перспективе в более низкий ценовой диапазон, 90-93 рубля, выглядящий, с нашей точки зрения, целевым в рамках текущего движения", — говорит Евгений Локтюхов из ПСБ.

"Пока ждем попыток нефти отскочить вверх от поддержки, но это может не оказать должной поддержки рублевым активам. Утром в четверг нефть стоила около 83 долларов, торгуясь нейтрально. Российская валюта пытается искать равновесие около отметки 94 рубля за доллар. Мы ранее не исключали, что на пике налогового периода курс уйдет ближе к 90 рублям за доллар", — говорит Алексей Антонов из компании "Алор Брокер".