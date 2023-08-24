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2023
https://1prime.ru/Forex/20230824/841560719.html
Страны БРИКС выступают за использование нацвалют
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) выступает за использование национальных валют в международной торговле, а также между странами группы, говорится в декларации, принятой по... ПРАЙМ, 24.08.2023
валюта, рынки, бизнес, новости, брикс, международная торговля, нацвалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 24 авг — ПРАЙМ. БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) выступает за использование национальных валют в международной торговле, а также между странами группы, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге.
"Мы подчеркиваем важность стимулирования использования национальных валют в международной торговле и финансовых транзакциях как в БРИКС, так и с торговыми партнерами (группы — ред.)", — говорится в заявлении.