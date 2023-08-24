ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 24 авг — ПРАЙМ. БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) выступает за использование национальных валют в международной торговле, а также между странами группы, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. Лидеры БРИКС выработали критерии для принятия новых членов

"Мы подчеркиваем важность стимулирования использования национальных валют в международной торговле и финансовых транзакциях как в БРИКС, так и с торговыми партнерами (группы — ред.)", — говорится в заявлении.