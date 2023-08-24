2023-08-24T13:26:28+03:00
2023-08-24T13:26:28+03:00
2023-08-24T13:26:28+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230824/841561505.html
Доллар дорожает к основным валютам перед выходом статистики из США
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Стоимость доллара к основным мировым валютам в четверг днем поднимается, инвесторы ждут выхода статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.17... ПРАЙМ, 24.08.2023
валюта, рынки, новости, мир, доллар, статданные в сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в четверг днем поднимается, инвесторы ждут выхода статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.17 мск курс евро к доллару снижался до 1,0852 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0859 доллара, курс доллара к иене — рос до 145,45 иены за доллар со 144,83 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,16%, до 103,59 пункта.
На доллар может повлиять статистика о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 августа. Аналитики полагают, что показатель за отчетный период вырос на одну тысячу к предыдущей неделе и составил 240 тысяч.
Другим важным событием недели остается выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле в пятницу. Глава Федрезерва может дать больше подсказок о состоянии экономики и планах регулятора по ключевой ставке, что может отразиться на курсе доллара.