МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в четверг днем поднимается, инвесторы ждут выхода статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. Доллар невозможно повернуть назад

По состоянию на 13.17 мск курс евро к доллару снижался до 1,0852 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0859 доллара, курс доллара к иене — рос до 145,45 иены за доллар со 144,83 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,16%, до 103,59 пункта.

На доллар может повлиять статистика о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 августа. Аналитики полагают, что показатель за отчетный период вырос на одну тысячу к предыдущей неделе и составил 240 тысяч.

Другим важным событием недели остается выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле в пятницу. Глава Федрезерва может дать больше подсказок о состоянии экономики и планах регулятора по ключевой ставке, что может отразиться на курсе доллара.