МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс лиры перешел к росту по отношению к доллару в четверг после публикации итогов заседания турецкого центробанка, который резко повысил учётную ставку, следует из данных торгов. Доллар дорожает к основным валютам перед выходом статистики из США

По состоянию на 14.28 мск курс доллара к турецкой лире падает на 1,52%, до 26,7782 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,1925 лиры. А максимально турецкая валюта укреплялась минутами ранее до 26,5337 лиры. До публикации решений регулятора доллар дорожал до 27,23 лиры.

Центробанк Турции ранее в четверг повысил учетную ставку сразу до 25% с прежних 17,5%, в то время как эксперты прогнозировали осторожное повышение.

Регулятор в июне также заявлял, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится.

В июле стоимость лиры обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела отметку в 27 лир за доллар.