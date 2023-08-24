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2023
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Лира выросла к доллару после повышения ставки ЦБ Турции
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. Курс лиры перешел к росту по отношению к доллару в четверг после публикации итогов заседания турецкого центробанка, который резко повысил учётную ставку, следует из данных... ПРАЙМ, 24.08.2023
валюта, рынки, экономика, новости, турция, лира, доллар, цб турции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс лиры перешел к росту по отношению к доллару в четверг после публикации итогов заседания турецкого центробанка, который резко повысил учётную ставку, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.28 мск курс доллара к турецкой лире падает на 1,52%, до 26,7782 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,1925 лиры. А максимально турецкая валюта укреплялась минутами ранее до 26,5337 лиры. До публикации решений регулятора доллар дорожал до 27,23 лиры.
Центробанк Турции ранее в четверг повысил учетную ставку сразу до 25% с прежних 17,5%, в то время как эксперты прогнозировали осторожное повышение.
Регулятор в июне также заявлял, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится.
В июле стоимость лиры обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела отметку в 27 лир за доллар.