БЕЙРУТ, 24 авг — ПРАЙМ. Расширение числа стран-участниц БРИКС увеличивает шансы на создание единой валюты объединения, заявил РИА Новости глава Ливанского национального института исследований и статистики Закария Хаммудан. В БРИКС пригласят еще шесть стран

Ранее в четверг президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите БРИКС, назвал вопрос единой расчетной валюты БРИКС "очень сложным", отметив, что страны объединения будут двигаться в этом направлении.

Хаммудан подчеркнул, что БРИКС, в отличие от других международных организаций, быстро развивается, поскольку "является единственной, кто обещает запустить новую перспективную валюту (R5+), которая будет способна противостоять гегемонии доллара".

"Расширение круга стран, входящих в группу БРИКС, увеличивает шансы на успех и поддержку целей этой организации, основной из которых является успех этой валюты в качестве альтернативы мировым финансовым резервам", — сказал эксперт.

По его мнению, предложение о создании резервной валюты R5+ "подтверждает, что цели поставлены и готовятся в соответствии с планом".

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.

БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая 6 уже получивших приглашение.