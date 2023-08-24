МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в четверг мало и разнонаправленно меняется по отношению к основным торгуемым на Московской бирже валютам, отыгрывая противоречивые факторы, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль незначительно изменился в поисках рыночного баланса

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.59 мск повышается на 10 копеек, до 94,36 руб (на 0,1%), евро — снижается на 9 копеек, до 102,43 рубля (также на 0,1%), юаня – прибавляет 4 копейки (на 0,3%), 12,94 рубля. Стоимость нефти сорта Brent к 16.51 мск снижается на 1,2% до 82,2 доллара за баррель.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 117,7 миллиарда рублей, евро — 35,1 миллиарда, долларом — 80,4 миллиарда. При этом утром курс российской валюты падал, а затем восстанавливался.

"Давление на рубль с утра оказало некоторое усиление беспокойства участников валютного рынка по поводу внутриполитической ситуации. Правда, этот фактор быстро исчерпал себя. Более серьезное ослабление рубля предотвращают продажи иностранной валюты экспортерами для исполнения фискальных обязательств, а также в рамках договоренности с властями, направленной на стабилизацию валютного рынка", — комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Подготовка экспортёров к пику налоговых платежей обеспечивает российскую валюту поддержкой, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции". Пик налогового периода приходится на понедельник, и сейчас продажи валютной выручки экспортерами могут усилиться, что все еще способно поддержать движение курса ниже 94 рублей за доллар к концу недели, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Вместе с тем после прохождения пика налоговых платежей 28 августа часть этого предложения валюты исчезнет с рынка, что способно ослабить рубль, заключает Бабин.