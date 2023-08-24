2023-08-24T19:10:21+03:00
2023-08-24T19:10:21+03:00
2023-08-24T19:10:21+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230824/841565253.html
Доллар и юань выросли по итогам торгов четверга
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Рубль по итогам торгов четверга снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 94,87 рубля и 12,97 рубля, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 24.08.2023
валюта, рынки, новости, мир, валюта, московская биржа, доллар, юань, итоги торгов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 94,87 рубля и 12,97 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 61 копейку, до 94,87 рубля, юаня — на 7 копеек, до 12,97 рубля, евро — на 13 копеек, до 102,65 рубля.