МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 94,87 рубля и 12,97 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 61 копейку, до 94,87 рубля, юаня — на 7 копеек, до 12,97 рубля, евро — на 13 копеек, до 102,65 рубля.