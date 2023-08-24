МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в четверг мало и разнонаправленно менялась в течение большей части сессии, однако за полчаса до закрытия торгов все же ушла в минус к основным валютам, торгующимся на Московской бирже, следует из данных площадки.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 61 копейку, до 94,87 рубля, юаня — на 7 копеек, до 12,97 рубля, евро — на 13 копеек, до 102,65 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 127,3 миллиарда рублей против 39,7 миллиарда по евро и 86,8 миллиарда по доллару.

Доллар за день вырос к рублю на 0,6%, евро поднялся на 0,1%, юань – на 0,6%.

РУБЛЬ СДАЛ ПОЗИЦИИ

Курс российской валюты в четверг днем незначительно менялся, пытаясь стабилизироваться после утреннего снижения и последовавшего отскока вверх. Однако в конце дня игроки, видимо, решили откупить валюту, захеджировав свои позиции.

"Относительная курсовая стабильность, вероятно, связана с равновесием предложения и спроса на валюту. С одной стороны, снижается спрос на валюту у импортеров и граждан ввиду завершения туристического сезона. С другой стороны, выросло предложение на фоне реализации части валютной выручки экспортерами перед пиком налогового периода августа и на фоне договоренностей между бизнесом и правительством о большей реализации валюты на рынке корпорациям", — комментирует София Кирсанова из УК "Первая".

Стоимость нефти к 20.34 мск повышалась на 0,1% до 83,3 доллара за баррель сорта Brent, находясь около минимумов недели.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,4%, до 103,9 пункта, оказывая давление на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

В пятницу предложение валюты на рынке может дополнительно вырасти перед пиком налогового периода в понедельник, и неделю курс может закончить ближе к 94 рублям за доллар, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Текущая стабилизация курса поддерживается фактором налогового периода, и в ближайшие пару сессий эта поддержка еще может сохраняться, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Рублю не добавляет оптимизма ценовая неуверенность нефти и усиление доллара к основным валютам. По нашим оценкам, завершить неделю курс доллара может в диапазоне 93-95 рублей", — добавляет он.