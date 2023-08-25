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2023
https://1prime.ru/Forex/20230825/841566610.html
Курс доллара на Московской бирже снижается до 94,81 рубля
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Курс рубля в начале торгов прибавляет против доллара и снижается к юаню: курс американской валюты к текущему моменту опускается до 94,81 рубля, китайской – повышается до 12,98... ПРАЙМ, 25.08.2023
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро, юань, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов прибавляет против доллара и снижается к юаню: курс американской валюты к текущему моменту опускается до 94,81 рубля, китайской – повышается до 12,98 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 6 копеек, до 94,81 рубля, евро – на 42 копейки, до 102,23 рубля, юаня – растёт на 1 копейку, до 12,98 рубля.