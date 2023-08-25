МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов прибавляет против доллара и снижается к юаню: курс американской валюты к текущему моменту опускается до 94,81 рубля, китайской – повышается до 12,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс рубля стабилизируется на различных факторах

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 6 копеек, до 94,81 рубля, евро – на 42 копейки, до 102,23 рубля, юаня – растёт на 1 копейку, до 12,98 рубля.