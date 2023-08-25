МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары не смогли продолжить ралли, поскольку в преддверии ежегодного симпозиума центральных банков в Джексон-Хоул на рынке преобладал осторожный настрой, что привело к усилению доллара США и росту доходности гособлигаций. Евро дешевеет к доллару в ожидании статданных по Германии

Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась по 0,6414, накануне снизившись на 1,0% и приблизившись к 9-месячному минимуму 0,6365. Пара не смогла удержаться выше важной отметки 0,6450, что является негативным сигналом для австралийской валюты, которая пострадала от усиления доллара США и опасений по поводу замедления экономики Китая.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,5923 после падения на 0,9% в четверг, когда она достигала 0,5918. Поддержка для пары находится на 9-месячном минимуме 0,5897, достигнутом всего четыре сессии назад, а сопротивление расположено в районе 0,6000.

Инвесторы стремились избегать риска в ожидании запланированных на пятницу выступлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и президента Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Уолл-стрит отошла от эйфории по поводу Nvidia, котировки гособлигаций вновь оказались под давлением, а доллар США достиг 11-недельного максимума против корзины основных валют, поскольку трейдеры готовились к тому, что Пауэлл продемонстрирует склонность к ужесточению денежно-кредитной политики.

Два представителя ФРС в четверг позитивно отреагировали на скачок доходности гособлигаций, при этом отметив высокую вероятность того, что в дальнейшем повышении процентных ставок в США не будет необходимости.

На рынках наблюдается нервозность на фоне симпозиума в Джексон-Хоул, поскольку Пауэлл может вновь преподнести сюрприз, заявил Дэвид де Гарис, старший экономист National Australia Bank. "Наблюдается некоторое оживление спроса на доллар США", — добавил он.