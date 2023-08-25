МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Юань немного снизился в пятницу на фоне укрепления доллара США к другим основным валютам. Участники рыка ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Австралийский и новозеландский доллары растеряли прирост

Перед началом торгов Народный банк Китая вновь установил более низкий, чем ожидали рынки, срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1883 против 7,1886 в четверг. На континентальном рынке пара открылась на 7,2785, а на момент написания статьи торговалась по 7,2868, немного выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Народный банк Китая устанавливает более низкий, чем ожидают рынки, фиксинг с июня. "Но инвесторы в целом не обращают внимания на величину отклонения срединного курса от прогноза, потому что уже привыкли к большим отклонениям", — сказал аналитик Societe Generale Ки Ён Сон.

"Их больше волнует то, насколько существенно фиксинг изменяется по сравнению с предыдущим днем, потому что так они определяют уровень, который центральный банк считает допустимым", — добавил аналитик.

С начала этой недели юань укрепился на 0,3%, а с начала года ослаб более чем на 5%, находясь под давлением кризиса сектор недвижимости, на который приходится четверть экономики Китая. В Китае разоблачили самую дорогую и грязную авантюру США

Давление на юань оказывает также неровное восстановление китайской экономики и увеличение отрыва доходности в США от доходности в Китае, который на этой неделе достигал максимума за 16 лет.

"Народный банк Китая применяет различные инструменты управления валютным рынком, включая установление срединного курса, ограничивая доступность оффшорного юаня и неофициальное воздействие на коммерческие банки", — написали аналитики Bank of America клиентам в пятницу.

На этой неделе центральный банк просил некоторые коммерческие банки сократить инвестиции в рамках программы Bond Connect, которая предназначена для институциональных инвесторов континентального Китая, размещающих капиталы в Гонконге, сообщило в пятницу агентство Reuters.

Эта мера направлена на ограничение оттока юаня в Гонконг, что должно уменьшить объем ликвидности и, соответственно, увеличить стоимость финансирования позиций на продажу китайской валюты.

Индекс доллара вырос до максимума более чем за два месяца 104,194 от уровня закрытия четверга 103,982 и готовится закончить неделю на позитивной территории.

Инвесторы ждут запланированного на 14.05 по Гринвичу выступления Пауэлла на симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул о перспективах экономики.

Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,2891.