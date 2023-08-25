МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В пятницу доллар США укрепился против других основных валют до максимума более чем за два месяца и готовится закончит седьмую неделю подряд ростом. Инвесторы ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, в котором могут быть сигналы о дальнейшей траектории процентных ставок. В ФРС США объяснили необходимость отстоять целевой уровень инфляции

Пауэлл начнет выступление в 14.05 по Гринвичу, и участники рынка надеются, что оно позволит им лучше понять, завершила ли ФРС цикл ужесточения политики и как долго она намерена удерживать ставки на высоких уровнях.

К моменту написания статьи индекс доллара поднялся от уровня закрытия четверга на 0,173%, до максимума с 7 июня 104,25. С начала августа он вырос более чем на 2% и после снижения по итогам двух месяцев подряд может закончить август на позитивной территории.

"Рынки ожидают, что Пауэлл в пятницу воспользуется возможностью подтвердить, что на фоне устойчивости экономики США ставки будут оставаться на повышенных уровнях долго", — сказал аналитик OCBC Кристофер Вонг.

По его словам, глава ФРС, вероятно, подчеркнет, что политика центрального банка и впредь будет во многом зависеть от экономических данных.

"Возможно, содержание выступления Пауэлла или его тон будет не настолько ястребиным, как ожидается, — добавил аналитик. — Ему не надо сигнализировать о склонности к мягкой политике, но менее сильные сигналы о ее жесткости могут оказать давление на доллар".

Руководители ФРС осторожно приветствовали скачок доходности казначейских облигаций как факто, который может дополнить усилия центрального банка, направленные на охлаждение экономики и возвращение инфляции к целевому уровню 2%, отмечая при этом, что считают необходимость дальнейшего повышения ставок вполне вероятной.

Об этом в опубликованных в четверг интервью говорили президенты Федеральных резервных банков Филадельфии и Бостона Патрик Харкер и Сьюзан Коллинз.

Вышедший в четверг отчет показал, что число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось, то есть рынок труда сохранил силу.

Сильные экономические данные последнего времени ослабили риск рецессии, но пока инфляция превышает установленный ФРС целевой уровень, инвесторы считают, что процентные ставки будут оставаться на повышенных уровнях долго."Похоже, что ФРС закончила повышение ставок, но как долго она будет удерживать их на этом уровне? Это — вопрос на миллионы долларов", — сказал портфельный менеджер BRI Wealth Management Том Хопкинс.

"Рынок ожидает, что центральный банк начнет понижать ставки в мае следующего года, но я на данном этапе скептически отношусь к такой оценке, так как экономическая картина не оправдывает смягчения денежно-кредитной политики", — добавил он.

Судя по рынку фьючерсов, инвесторы ожидают, что ключевая ставка ФРС будет превышать 5% до конца июня следующего года, а во втором полугодии будет понижена примерно на 100 базисных пунктов. В начале августа рынок ожидал понижения в следующем году примерно на 130 базисных пунктов.

Пара евро/доллар США снизилась на 0,28%, до 1,0779, а пара британский фунт/доллар США — на 0,29%, до 1,2563. Обе эти валюты торговались на минимумах с середины июня.

Иена ослабла против доллара США на 0,19%, за доллар давали 146,10 иены. Пара перешагнула уровень, на котором власти Японии в прошлом году предприняли валютные интервенции, и теперь инвесторы следят за сигналами о вероятности вмешательства.

Согласно вышедшим в пятницу данным, базовая инфляция в Токио в июне 13-й месяц подряд превышала установленный центральным целевой уровень 2%. Эти данные считаются опережающим индикатором общенационального тренда и они, вероятно, усилят ожидания сворачивания денежно-кредитного стимулирования в Японии в этом году.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,20%, до 0,641, а пара новозеландский доллар/доллар США — на 0,27%, до 0,590.