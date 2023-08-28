Мосбиржа: рубль умеренно опускается к доллару, евро и юаню в понедельник
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Рубль утром понедельника немного ускорил темпы своего снижения к основным торгуемым иностранным валютам по отношению к открытию торгов: доллар торгуется чуть дешевле 96 рублей, евро — 104 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.32 мск растет на 41 копейку, до 95,82 рубля, юаня — на 7 копеек, до 13,12 рубля, евро — на 65 копеек, до 103,67 рубля.
При этом в самом начале торгов курс доллара повышался примерно на 10 копеек, юаня — на 4 копейки, а курс евро почти не менялся.
"Рубль сегодня окончательно потеряет поддержку со стороны налогового периода, который, впрочем, так и не привел к укреплению российской валюты хотя бы до 90 рублей за доллар. Похоже, что экспортеры насытились рублями еще в середине месяца, а сейчас вновь придерживают валютную выручку. Уже сегодня можно ждать уменьшения выставляемой на продажу валюты. Поэтому ждем продолжения сползания курса рубля", — отметил Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"В отсутствие новых вводных курс американской валюты, по моему мнению, может остаться в диапазоне 93-96 рублей, но попытается отступить, хотя бы локально, к его нижней границе", — добавляет Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
По мнению аналитика, помочь сдержать иностранные валюты от дальнейшего роста курса должны выплата налогов и улучшение внешнего фона, проявившееся в небольшом снижении индекса доллара после его взлета к майским пикам.
https://1prime.ru/Forex/20230828/841582359.html