МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Рубль утром понедельника немного ускорил темпы своего снижения к основным торгуемым иностранным валютам по отношению к открытию торгов: доллар торгуется чуть дешевле 96 рублей, евро — 104 рублей, следует из данных Московской биржи. Аналитик раскрыл, как США будут управлять курсом рубля на этой неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.32 мск растет на 41 копейку, до 95,82 рубля, юаня — на 7 копеек, до 13,12 рубля, евро — на 65 копеек, до 103,67 рубля.

При этом в самом начале торгов курс доллара повышался примерно на 10 копеек, юаня — на 4 копейки, а курс евро почти не менялся.

"Рубль сегодня окончательно потеряет поддержку со стороны налогового периода, который, впрочем, так и не привел к укреплению российской валюты хотя бы до 90 рублей за доллар. Похоже, что экспортеры насытились рублями еще в середине месяца, а сейчас вновь придерживают валютную выручку. Уже сегодня можно ждать уменьшения выставляемой на продажу валюты. Поэтому ждем продолжения сползания курса рубля", — отметил Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"В отсутствие новых вводных курс американской валюты, по моему мнению, может остаться в диапазоне 93-96 рублей, но попытается отступить, хотя бы локально, к его нижней границе", — добавляет Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

По мнению аналитика, помочь сдержать иностранные валюты от дальнейшего роста курса должны выплата налогов и улучшение внешнего фона, проявившееся в небольшом снижении индекса доллара после его взлета к майским пикам.