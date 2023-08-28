МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к евро и растет к иене в понедельник вечером перед публикацией американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти ускорила рост по сравнению с дневной динамикой

По состоянию на 17.39 мск курс евро к доллару рос до 1,0811 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,08 доллара, курс доллара к иене — до 146,62 иены со 146,41 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) оставался на уровне предыдущего закрытия в 104,08 пункта.

В среду будет опубликована вторая оценка роста ВВП США во втором квартале. Согласно первой оценке, американская экономика увеличилась на 2,4%.

В пятницу же валютные инвесторы будут оценивать данные по рынку труда страны. Согласно прогнозам, безработица в США в августе осталась на уровне июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч после роста на 187 тысяч месяцем ранее.

Экономическая статистика по США может повлиять на дальнейшие действия Федеральной резервной системы. По данным CME Group, чуть более 80% аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки регулятора на уровне 5,25-5,5% по итогам сентябрьского заседания.