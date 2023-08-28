МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника повысился к доллару и снизился к юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 95,31 рубля и 13,06 рубля, следует из данных Московской биржи.

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Российский рынок акций вырос за торговую сессию

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 11 копеек, до 95,31 рубля, юаня — повысился на 1 копейку, до 13,06 рубля, евро – на 17 копеек, до 103,19 рубля.