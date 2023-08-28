МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника повысился к доллару и снизился к юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 95,31 рубля и 13,06 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос за торговую сессию

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 11 копеек, до 95,31 рубля, юаня — повысился на 1 копейку, до 13,06 рубля, евро – на 17 копеек, до 103,19 рубля.