МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в понедельник мало изменилась, немного прибавив к доллару и снизившись к юаню, следует из данных Московской биржи. Доллар на Мосбирже завершил торги понедельника снижением

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 11 копеек, до 95,31 рубля, юаня — повысился на 1 копейку, до 13,06 рубля, евро – на 17 копеек, до 103,19 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 144,2 миллиарда рублей против 39,9 миллиарда по евро и 105,8 миллиарда по доллару.

Доллар за день снизился к рублю на 0,1%, евро поднялся на 0,2%, юань – на 0,1%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс российской валюты в понедельник днем незначительно менялся на фоне последних в августе выплат в рамках налогового периода. Они слегка поддерживали предложение на продажу валюты от экспортеров, которые, видимо, продавали валюту и в рамках договоренности с правительством.

"Поддержка приходила от дополнительных продаж валюты, о которых власти договорились экспортерами. Кроме того, цены на нефть достаточно стабильны и курсируют выше 80 долларов за баррель Brent, что позитивно для рубля", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 21.33 мск снижалась на 0,14%, до 83,84 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) стабилизировался в районе 104 пунктов.

ПРОГНОЗЫ

После завершения в понедельник уплаты августовских налогов объем продаваемой экспортерами валюты должен снизиться, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В последние месяцы после окончания налогового периода рубль традиционно слабеет, и во вторник курс может вырасти в сторону 96 рублей за доллар", — оценивает он.

В краткосрочной перспективе курс будет находиться в диапазоне 94-98 рублей за доллар, полагает Евгений Линчик из УК "Первая".

"Физический спрос на валюту, связанный с поездками за рубеж, к концу лета пошел на спад. Вместе с тем позиции глобального доллара на форексе остаются сильными. По нашим оценкам, во вторник курс может двигаться в пределах 93-96 рублей", — отмечает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".