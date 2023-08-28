Рубль в понедельник мало изменился, прибавив к доллару и снизившись к юаню
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в понедельник мало изменилась, немного прибавив к доллару и снизившись к юаню, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 11 копеек, до 95,31 рубля, юаня — повысился на 1 копейку, до 13,06 рубля, евро – на 17 копеек, до 103,19 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 144,2 миллиарда рублей против 39,9 миллиарда по евро и 105,8 миллиарда по доллару.
Доллар за день снизился к рублю на 0,1%, евро поднялся на 0,2%, юань – на 0,1%.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Курс российской валюты в понедельник днем незначительно менялся на фоне последних в августе выплат в рамках налогового периода. Они слегка поддерживали предложение на продажу валюты от экспортеров, которые, видимо, продавали валюту и в рамках договоренности с правительством.
"Поддержка приходила от дополнительных продаж валюты, о которых власти договорились экспортерами. Кроме того, цены на нефть достаточно стабильны и курсируют выше 80 долларов за баррель Brent, что позитивно для рубля", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 21.33 мск снижалась на 0,14%, до 83,84 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) стабилизировался в районе 104 пунктов.
ПРОГНОЗЫ
После завершения в понедельник уплаты августовских налогов объем продаваемой экспортерами валюты должен снизиться, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В последние месяцы после окончания налогового периода рубль традиционно слабеет, и во вторник курс может вырасти в сторону 96 рублей за доллар", — оценивает он.
В краткосрочной перспективе курс будет находиться в диапазоне 94-98 рублей за доллар, полагает Евгений Линчик из УК "Первая".
"Физический спрос на валюту, связанный с поездками за рубеж, к концу лета пошел на спад. Вместе с тем позиции глобального доллара на форексе остаются сильными. По нашим оценкам, во вторник курс может двигаться в пределах 93-96 рублей", — отмечает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
https://1prime.ru/Forex/20230828/841590188.html