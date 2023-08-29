МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ, поместив на первое место на своем сайте юань в таблице официальных курсов вместо доллара, зафиксировал фактическое первенство китайской валюты в обороте российских торгов, а также быстро развивающийся тренд на рост доли юаня в расчетах и сбережениях россиян, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Юань укрепился во вторник

ЦБ РФ на своем сайте поменял строчки в таблице официальных курсов основных валют, торгуемых на российском валютном рынке. Теперь лидером вместо доллара является китайский юань, а на третьем месте – евро.

"Во-первых, ЦБ зафиксировал фактически свершившееся первенство юаня в обороте российских валютных торгов. Так, объемы торгов юанем на Мосбирже уже равны сумме торгов долларами и евро. Кроме того, регулятор фиксирует для населения и компаний и способствует развитию тренда на становление юаня в качестве основной валюты в расчетах и сбережениях россиян. Это уже видно, в частности, в быстром росте доли юаня в межграничной торговле РФ", — говорит Суверов.

Объемы торгов юанем на Московской бирже в последние месяцы растут, и в августе, скорее всего, превысят рекордные 3 триллиона рублей в сделках расчетами "завтра" (днем во вторник он уже превышал 2,97 триллиона). При этом аналогичные показатели по доллару и евро в последние месяцы стабильны и равняются в августе 2,3 триллиона рублей и 0,8 триллиона соответственно.

При этом ощутимо выросли объемы торгов дружественными валютами: так, за август гонконгским долларом расчетами "завтра" на Мосбирже уже наторговали на 7,4 миллиарда рублей (40 миллионов в феврале 2022 года), турецкой лирой – на 50 миллиардов (против 225 миллионов), казахстанским тенге – на 36,4 миллиарда (77 миллионов), армянским драмом – на 1,1 миллиарда (36 тысяч в июне 2022-го). Торги киргизским сомом и узбекским сумом пока составляют несколько миллионов рублей за месяц.