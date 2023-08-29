МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российская валюта во вторник умеренно снижается после уплаты августовских налогов экспортерами, которые могли под нее продавать валюту, следует из данных Московской биржи торгов и комментариев экспертов. Евро поднялся выше 104 рублей впервые с 16 августа

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.12 мск повышался на 39 копеек, до 95,70 рубля, юаня — на 5 копеек, до 13,11 рубля, евро – на 58 копеек, до 103,77 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" составлял 128,7 миллиарда рублей против 41,5 миллиарда по евро и 84,8 миллиарда по доллару.

Доллар повышался к рублю на 0,4%, евро — на 0,6%, юань – на 0,4%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты во вторник усилил снижение к основным валютам, торгуемым на Мосбиржке, видимо, на фоне сокращения продаж валюты экспортерами

"После того как рубль потерял поддержку от налогового периода, он перешел к постепенному ослаблению. Экспортеры снизили объемы продажи валютной выручки, а спекулянты нарастили покупки валюты, понимая, что поддержка рубля после прохождения пика выплат снизится", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".

Стоимость нефти к 17.09 мск снижалась на 0,3% до 83,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) прибавлял 0,1% до 104,2 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Продажа иностранной валюты экспортерами в рамках недавней договоренности с властями пока лишь удерживает рубль от более быстрого и устойчивого ослабления, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Вероятно, для более массированных интервенций пока отсутствует возможность. Скорее всего, это обусловлено тем, что, несмотря на улучшение конъюнктуры рынка нефти, а также в целом относительно высокие цены на сырье, геополитические и санкционные ограничения препятствуют наращиванию российской экспортной выручки, как в плане объема поставляемых сырьевых товаров, так и цен на них, отличающихся в меньшую сторону от рыночных", — рассуждает он.

На фоне продаж экспортёрами валюты спрос остаётся достаточно устойчивым и предлагаемых продаж не хватает для разворота тенденции ослабления рубля, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции". "Между тем многие экономисты говорят о необходимости курса в районе 80-85 рублей за доллар", — добавляет он.