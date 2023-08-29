МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к снижению по отношению к евро во вторник вечером после публикации макроэкономической статистики по США, свидетельствуют данные торгов. Рубль снижается после уплаты августовских налогов

По состоянию на 17.54 мск курс евро к доллару рос до 1,0831 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0817 доллара, до выхода статистики американская валюта дорожала к евро. Курс доллара к иене опускался до 146,47 иены со 146,54 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 103,95 пункта.

Инвесторы обратили внимание на то, что индекс доверия потребителей в США в августе сократился до 106,1 пункта с пересмотренного показателя июля в 114 пунктов. Аналитики прогнозировали снижение до 116 пунктов с изначального значения предыдущего месяца в 117 пунктов.

Позднее на этой неделе трейдеры будут оценивать данные об американском ВВП, а также о занятости в стране. Согласно первой оценке, экономика США во втором квартале увеличилась на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), вторая оценка будет опубликована в среду.

В пятницу будут опубликованы данные по рынку труда США. Безработица в Штатах, как ожидается, в августе осталась на уровне июля в 3,5%, в то время как число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч после роста на 187 тысяч месяцем ранее.