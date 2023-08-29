МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 95,46 рубля и 13,09 рубля, следует из данных Московской биржи. Золото дорожает на фоне ослабления доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 15 копеек, до 95,46 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,09 рубля, евро – на 45 копеек, до 103,64 рубля.