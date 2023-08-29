2023-08-29T19:15:47+03:00
2023-08-29T19:15:47+03:00
2023-08-29T19:15:47+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230829/841601865.html
Доллар на Мосбирже по итогам торгов вторника вырос до 95,46 рубля
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Рубль по итогам торгов вторника снизился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 95,46 рубля и 13,09 рубля, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 29.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 95,46 рубля и 13,09 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 15 копеек, до 95,46 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,09 рубля, евро – на 45 копеек, до 103,64 рубля.