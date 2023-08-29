МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 95,46 рубля и 13,09 рубля, следует из данных Московской биржи.

Золотые слитки

Золото дорожает на фоне ослабления доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 15 копеек, до 95,46 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,09 рубля, евро – на 45 копеек, до 103,64 рубля.